Основное дело "Роснефти" и АФК "Система" передано в суд в Челябинске

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УФА, 27 сентября. /ТАСС/. Материалы основного дела по иску "Роснефти" к АФК "Система" направлены в 18-й арбитражный апелляционный суд в городе Челябинске. Об этом сообщила в среду корреспонденту ТАСС пресс-секретарь Арбитражного суда Башкирии Дина Изосимова.
По ее словам, это произошло после подачи через канцелярию башкирского суда апелляционной жалобы от представителей АФК "Система" на определение Арбитража Башкирии, взыскавшего в пользу "Башнефти" 136,3 млрд рублей.
"Насколько я знаю, основная жалоба [от АФК "Система"] уже была, и дело все в апелляцию уже ушло", - сказала Изосимова, отвечая на вопрос о возможной передаче дела в 18-й арбитражный суд.
Ранее официальный представитель АФК "Система" Сергей Копытов, комментируя апелляцию, заявил ТАСС, что корпорация подробно изложила в жалобе свою оценку решения суда первой инстанции. По его словам, в соответствии с процессуальным законодательством, подача апелляции является необходимым этапом для возможного мирового соглашения. Он подчеркнул, что "корпорация стремится к нахождению приемлемого для обеих сторон решения".
"Роснефть" считает решение АФК "Система" подать апелляционную жалобу на определение Арбитражного суда Башкирии односторонним отказом от мирового соглашения, говорил ранее ТАСС пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.