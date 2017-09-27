Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роскачество выявило нарушения почти в 20% нарезного батона

Экономика и бизнес
27 сентября, 9:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Самыми проблемными показателями качества хлеба стали его пористость и количество жира

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Роскачество завершило первый этап проверки самого популярного в России хлеба - нарезного батона - и пришло к выводу, что вся продукция в Центральной России является безопасной, однако почти в 20% случаев выявлены нарушения при изготовлении, говорится в материалах Роскачества.

В рамках первого этапа испытание прошли 65 образцов хлеба, изготовленного в Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областях, а также в Москве. В 42% случаев товар оказался высококачественным, и его свойства превысили заявленные параметры ГОСТов, 40% - безопасные товары, соответствующие требованиям законодательства, а в 12 случаях (примерно 18,5% проверенного хлеба) эксперты выявили разного рода недостатки по качеству товара.

Самыми проблемными показателями качества хлеба стали его пористость и количество жира. В 12 случаях производители не доложили в тесто масла или маргарина. Несоответствие заявленному ГОСТу по пористости было зафиксировано в товарах под торговыми марками "Лугерсервис" и "Селяночка". Аналогичные несоответствия также были обнаружены еще в трех образцах, однако формально это не может признано нарушением, поскольку эти образцы изготавливались не по ГОСТу, а по более простым техническим условиям. Кроме того, среди исследованных образцов не оказалось "подкрашенных" или "отбеленных" батонов, но в шести случаях были найдены искусственные консерванты.

Отдельное внимание эксперты уделили качеству муки, из которой изготавливался нарезной батон. "Распространенный потребительский миф о том, что при производстве хлеба временами используется, так называемая, низкосортная фуражная пшеница, не подтвердился. Косвенные показатели качества муки указывают, что с большой долей вероятности производители использовали муку высшего сорта", - говорится в сообщении Роскачества.

Кроме того, не подтвердились страхи некоторых покупателе о том, что в российском хлебе присутствуют ускорители созревания и патогенные бактерии, сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов. "Однако, при всей безопасности хлеба, мы увидели ряд случаев экономии масла, что отражается на качественных характеристиках готовых изделий. Отдельным производителям необходимо жестче контролировать входящее сырье", - подчеркнул Протасов, слова которого приводятся в релизе.

Результаты исследования качества хлеба других федеральных округах РФ будут опубликованы до конца 2017 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
8
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож на презентации первого прототипа беспилотного автомобиля, разработку которого ведет "Яндекс. Такси"
13
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
2
Путин освободил от должности главкома ВКС РФ Виктора Бондарева
3
США готовы принять меры в ответ на "несоблюдение" РФ условий Договора по открытому небу
4
Москалькова: три жителя Чечни, названные в СМИ убитыми, погибли в бою с силовиками
5
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
6
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
7
Куратор "группы смерти" задержан в Волгоградской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама