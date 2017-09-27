Курс доллара на Московской бирже вырос до 58,02 руб., евро - до 68,35 руб.

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 20 копеек и достиг отметки в 58,02 руб. Курс евро вырос на 21 копейку, до 68,35 руб.
Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,3% и составил 2076,47 пункта.
Индекс РТС увеличился на 0,4% и достиг отметки в 1131,28 пункта.