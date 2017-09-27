Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Курс доллара на Московской бирже вырос до 58,02 руб., евро - до 68,35 руб.

Экономика и бизнес
27 сентября, 10:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,3%

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 20 копеек и достиг отметки в 58,02 руб. Курс евро вырос на 21 копейку, до 68,35 руб.

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,3% и составил 2076,47 пункта.

Индекс РТС увеличился на 0,4% и достиг отметки в 1131,28 пункта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Колебания курса рубля
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
8
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож на презентации первого прототипа беспилотного автомобиля, разработку которого ведет "Яндекс. Такси"
13
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Взрывы на складе боеприпасов в Винницкой области квалифицировали как диверсию
2
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
3
CNN: Гейтс сменил iPhone на устройство с Android
4
Путин освободил от должности главкома ВКС РФ Виктора Бондарева
5
США готовы принять меры в ответ на "несоблюдение" РФ условий Договора по открытому небу
6
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
7
Вице-спикер Заксобрания: красноярский губернатор объявил об отставке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама