Аэропорт Анадыря возобновил работу с "ВИМ-Авиа" после гарантий Росавиации

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Аэропорт "Угольный" в Анадыре на Чукотке возобновил обслуживание самолетов "ВИМ-Авиа". Это стало возможным после того, как Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация) взяло на себя гарантии по погашению долга авиакомпании, сообщила в среду пресс-служба правительства Чукотского автономного округа.
"Росавиация взяла на себя гарантии по погашению долгов авиакомпании "ВИМ-Авиа". В настоящее время воздушное судно готовится к выпуску из аэропорта Анадырь. Пассажиры, имеющие билеты на сегодняшний рейс, вылетят в Москву в 21:00 местного времени (12:00 мск). Регистрация на рейс уже ведется", - сообщила пресс-служба.
В Москву этим бортом вылетят 25 пассажиров. Ранее директор аэропорта "Угольный" Олег Дикий сообщил ТАСС, что авиаузел вынужден приостановить обслуживание самолетов "ВИМ- Авиа", так как долг авиаперевозчика за услуги составил 7,5 млн рублей.
Это уже вторая волна крупных задержек авиакомпании. В мае 2017 года перевозчик начал массово задерживать рейсы из разных аэропортов, компания объясняла это поздним прибытием воздушных судов. Для стабилизации ситуации авиакомпания частично сократила чартерную программу на летний период, отменив 13 направлений. Также ликвидировать задержки помогли другие перевозчики.