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АТОР: пассажиров чартеров "ВИМ-Авиа" планируется вывозить за счет внебюджетных средств

Экономика и бизнес
27 сентября, 11:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Отмечается, что средства пойдут только на оплату топлива и аэропортовое обслуживание

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Туристов, которые должны были вернуться в Россию чартерными рейсами "ВИМ-Авиа", будут вывозить за счет внебюджетных средств. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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"На совещании (в Росавиации - прим. ТАСС) был принципиально решен вопрос о финансировании международных чартерных рейсов для вывоза туристов из-за рубежа. Оно будет осуществлено "из внебюджетных источников" - т. е. фактически за счет других участников авиа- и туристического рынка. При этом достигнута договоренность, что средства, направленные "из внебюджетных источников" в "ВИМ-Авиа" для чартерных перевозок пассажиров в Россию, пойдут исключительно на оплату топлива и аэропортовое обслуживание", - говорится в сообщении Ассоциации.

"ВИМ-Авиа" объявила о решении полностью прекратить чартерные перевозки пассажиров к местам отдыха из-за "тяжелой экономической ситуации", вследствие чего финансирование компании заморожено.

По данным Ростуризма, за границей находятся почти 39 тыс. туристов, которые должны были лететь рейсами "ВИМ-Авиа", в основном они сосредоточены в Турции. На российских курортах "застряли" 1,55 тыс. туристов - клиентов "ВИМ-Авиа". Кроме того, пока не могут вылететь из России на родину 2,2 тыс. китайских туристов.

На наиболее социально значимых направлениях на Дальний Восток к перевозкам пассажиров "ВИМ-Авиа" могут подключиться другие российские авиакомпании.

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