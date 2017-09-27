Совет Федерации 29 ноября может рассмотреть закон о бюджете на 2018 год

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации может 29 ноября рассмотреть закон о бюджете на 2018-2020 годы. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин на заседании комитета по конституционному законодательству и государственному строительству в среду.

"Госдума 22 числа будет принимать в третьем чтении бюджет, и тогда две недели получится между принятием Госдумой и принятием нашим", - спрогнозировал Бушмин. "Оснований ждать так долго нет. Возможно, мы перенесем [рассмотрение бюджета] на 29-е число. Они принимают 22-го, а мы бюджет будем принимать 29-го", - сказал сенатор.

Он уточнил, что в настоящее время обсуждается возможность переноса заседания Совета Федерации с 6 декабря на 29 ноября, чтобы не затягивать с принятием бюджета.

Кроме того, как отмечалось на заседании комитета, могут быть перенесены заседания Совфеда с 11 октября на вторник, 10 октября, и с 13 декабря на пятницу - 15 число.

Как ожидается, проект закона о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов правительство внесет в Госдуму в пятницу, 29 сентября.