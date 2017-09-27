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Нижегородская область сэкономит почти 10 млрд руб. на реструктуризации бюджетных кредитов

Экономика и бизнес
27 сентября, 11:06 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 27, сентября. /ТАСС

На данный момент сумма кредитов региона составляет 21 млн рублей

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сентября. /ТАСС/. Нижегородская область сэкономит почти 10 млрд рублей на реструктуризации бюджетных кредитов. На данный момент сумма кредитов региона составляет 21 млн рублей, сообщили в среду в пресс-службе правительства Нижегородской области.

"Сегодня у нас бюджетных кредитов под 0,1% годовых на 21 млн рублей. В 2018 году мы должны были вернуть 9,8 млрд рублей, а значит, нам пришлось бы верстать бюджет с профицитом почти на 10 млрд рублей. Теперь в этом нет необходимости, и эти 9,8 млрд рублей можно будет направить на другие цели - на развитие области, повышение заработных плат бюджетникам, выплату социальных пособий", - процитировали в пресс-службе министра финансов региона Ольгу Сулиму.

Как уточнили в пресс-службе, в 2016 году региональному Минфину удалось сэкономить свыше 1,3 млрд рублей с помощью беспроцентных бюджетных кредитов. На 2017 год бюджет Нижегородской области был сверстан без дефицита, что позволяет получать дополнительные федеральные средства и беспроцентные кредиты из федерального бюджета под 0,1% годовых.

Эти деньги направляют на строительство домов культуры, сельских школ, развитие доступной среды для людей с ограниченными возможностями и выплаты многодетным семьям.

22 сентября президент России Владимир Путин сообщил о запуске с 1 января 2018 года программы реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов на 7-12 лет. В первые два года действия программы регионам нужно будет выплачивать всего по 5% долга ежегодно.

По данным президента, такой график позволит субъектам РФ только в ближайшие два года высвободить в общей сложности 428 млрд рублей. Таким образом, у субъектов высвободятся деньги, которые можно будет направить на решение социально- экономических задач, связанных с созданием новых рабочих мест, повышением уровня жизни граждан.

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