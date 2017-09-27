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Минфин ожидает, что ВЭБ выйдет на прибыль по итогам 2017 года

Экономика и бизнес
27 сентября, 11:37 дата обновления: 27 сентября, 11:43 UTC+3

Глава ведомства Антон Силуанов отметил, что банк сейчас активно развивается

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Минфин ожидает, что ВЭБ выйдет на прибыль по итогам 2017 года, сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

"Мы поддержали Внешэкономбанк, который, по сути, стоял на грани невыполнения своих обязательств. Теперь мы видим, что банк активно развивается, и думаем, что сможем по итогам этого года увидеть прибыль", - сказал он.

Как сообщалось ранее, чистый убыток группы Внешэкономбанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2017 года составил 47,6 млрд руб., что в 1,7 раза меньше убытка за аналогичный период предыдущего года. При этом по итогам II квартала чистый убыток госкорпорации вырос в 2,5 раза, до 61,6 млрд руб.

В начале 2017 года глава ВЭБ Сергей Горьков сообщал, что госкорпорация скорее всего получит убыток по итогам 2017 года.

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Персоны
Силуанов, Антон Германович Горьков, Сергей Николаевич
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