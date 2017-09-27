"Дыра" в капитале челябинского банка "Резерв" составила 177,5 млн руб.

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) челябинского банка "Резерв", у которого ЦБ РФ отозвал лицензию, составляет 177,493 млн руб., следует из опубликованного в "Вестнике Банка России" бухгалтерского баланса кредитной организации.

До обследования кредитной организации временной администрацией, назначенной ЦБ РФ, капитал составлял 330,669 млн руб.

Активы банка снизились в 1,5 раза и составили 1,128 млрд руб. против 1,635 млрд руб. до обследования.

Регулятор отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Резерв" 9 августа за утрату капитала. Согласно отчетности, "Резерв" по величине активов на 1 июля текущего года занимал 415-е место в банковской системе РФ.