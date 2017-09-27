"Дыра" в капитале московского Риабанка составила 856 млн руб.

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) московского банка "Русский инвестиционный альянс" (Риабанк), у которого в августе была отозвана лицензия, составляет 856 млн рублей, следует из опубликованного в "Вестнике Банка России" бухгалтерского баланса кредитной организации.

До обследования кредитной организации временной администрацией, назначенной ЦБ РФ, отрицательный капитал составлял 39,8 млн рублей.

Активы банка снизились в 1,6 раза и составили 1,549 млрд рублей против 2,445 млрд рублей до обследования.

Банк России 17 августа отозвал лицензию у Риабанка за утрату капитала. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных операций, связанных с обналичиваем и выводом денежных средств за рубеж.

Согласно данным отчетности, на 1 августа 2017 года банк занимал 334-е место по величине активов в банковской системе РФ.