Глава МЭР: для восстановления доходов населения потребуется несколько лет

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Для восстановления уровня доходов населения, которые были потеряны в кризисные годы, потребуется несколько лет, заявил на "правительственном часе" в Совете Федерации глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"В целом, нужно понимать, нам потребуется несколько лет, чтобы восстановить потери доходов населения кризисных 2014-2015 годов", - сказал он.