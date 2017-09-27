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Глава МЭР сравнил динамику курса биткоина с динамикой стоимости акций МММ

Экономика и бизнес
27 сентября, 12:12 UTC+3

Максим Орешкин подчеркнул, что криптовалюты несут существенные риски для инвесторов

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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин

© Алексей Дружинин/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что динамика курса биткоина похожа на динамику стоимости акций МММ. По его словам, криптовалюты несут риски для непрофессиональных инвесторов, которые действуют на свой страх и риск.

"То что мы видим, например, с биткоином - такая информационная волна вокруг всей этой истории. Вовлеченность граждан, не являющихся квалифицированными инвесторами, несет опасность, потому что, если посмотреть на динамику курса биткоина, она очень похожа на динамику стоимости акций МММ, динамику индекса NASDAQ. Здесь есть очень высокие риски для тех, кто инвестирует, - сказал Орешкин на "правительственном часе" в Совете Федерации. - Понятно, что государство не сможет защитить этих людей, они действуют на свой страх и риск".

При этом министр подчеркнул, что технологии, связанные с криптовалютами, могут быть полезными. "Мы можем пока не понимать, как эта технология может быть применена, но мы должны понимать, как она работает, и быть в авангарде разработки этих процессов", - сказал он.

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Персоны
Орешкин, Максим Станиславович
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Россия
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