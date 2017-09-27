МЭР участвует в разработке программы адресной продовольственной помощи

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития России поддерживает внедрение программы адресной продовольственной помощи населению и участвует в ее разработке, сообщил глава министерства Максим Орешкин на "правительственном часе" в Совете Федерации.
"Мы в целом положительно относимся к таким программам, они имеют комплексный эффект и позволяют нейтрализовать проблему бедности в нашей стране и поддерживать отечественных производителей. Такую программу я полностью поддерживаю, - сказал министр. - Сейчас мы конкретно разрабатываем, как такая история может быть реализована. Важный момент - найти способ, как такая программа может быть профинансирована".