МЭР участвует в разработке программы адресной продовольственной помощи

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития России поддерживает внедрение программы адресной продовольственной помощи населению и участвует в ее разработке, сообщил глава министерства Максим Орешкин на "правительственном часе" в Совете Федерации.

"Мы в целом положительно относимся к таким программам, они имеют комплексный эффект и позволяют нейтрализовать проблему бедности в нашей стране и поддерживать отечественных производителей. Такую программу я полностью поддерживаю, - сказал министр. - Сейчас мы конкретно разрабатываем, как такая история может быть реализована. Важный момент - найти способ, как такая программа может быть профинансирована".