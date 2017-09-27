Путин примет участие в "Российской энергетической неделе"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет участие в международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге 3-7 октября.

"В пленарном заседании "Российской энергетической недели" примет участие президент Путин", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в повестку форума включены тема - энергия для глобального роста. Песков уточнил, что на пленарном заседании, в котором примет участие Путин, "предусматривается панельная дискуссия". "Должно быть интересно", - прогнозирует представитель Кремля.