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Медведев: водители могли бы оценивать качество дорог на специальных интернет-порталах

Экономика и бизнес
27 сентября, 13:04 UTC+3 ГОРКИ 27, сентября. /ТАСС

Премьер-министр РФ отметил, что такой опыт уже есть в ряде регионов

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ГОРКИ, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил создать интернет-порталы, с помощью которых автовладельцы смогут оценивать качество автомобильных дорог.

"Автовладельцы вправе принимать решения по отбору городских трасс (для ремонта), контролировать качество работ, указывать на аварийно опасные участки. Надо также внедрять здесь порталы обратной связи, чтобы люди могли сообщать о проблемах на дорогах, чтобы их жалобы автоматически попадали на рассмотрение или становились первоочередными задачами для тех, кто ответственен за состояние трасс", - сказал Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Премьер отметил, что такой опыт уже есть в ряде регионов. Он сообщил, что в целом уже отремонтировано более 5 тыс. автодорог, в том числе участки, где часто случались аварии.

"Таким образом мы ликвидируем около полутора тысяч мест концентрации дорожно-транспортных происшествий", - сказал Медведев.

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