Медведев: бюджет приоритетных проектов 2017 года составил почти 200 млрд рублей

ГОРКИ, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что бюджет приоритетных проектов 2017 года составил почти 200 млрд рублей. "Только в этом году бюджет приоритетных программ составил почти 200 млрд рублей", - отметил он, выступая на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. "Это на самом деле очень значительные деньги", - добавил Медведев.

Глава кабмина подчеркнул, что правительство концентрирует финансовые и управленческие усилия на выбранных в качестве приоритетов направлениях. "Наши усилия направлены на то, чтобы люди смогли ощутить серьезные улучшения, приходя в поликлинику или отдавая ребенка в школу, когда приобретают жилье или начинают собственный бизнес", - заявил он. Медведев напомнил, что результаты проектной работы люди должны почувствовать уже к концу этого года.