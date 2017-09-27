Медведев: за январь-июль выдано ипотечных кредитов почти на 1 трлн рублей

ГОРКИ, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев констатировал, что за январь-июль 2017 года выдано ипотечных кредитов почти на 1 трлн рублей.

"Банки выдают все больше ипотечных кредитов и по количеству, и по объему: только за семь месяцев этого года выдано полмиллиона займов на почти 1 трлн рублей", - заявил он на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. "Это означает, что жилищный вопрос в целом решается более активно, то есть приобретаются в собственность и квартиры, и дома", - добавил премьер.

По его словам, рынок жилья постепенно восстанавливается, а ставки по ипотеке снизились.