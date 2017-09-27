Приоритетные проекты помогут создать в РФ новую отрасль по переработке отходов

ГОРКИ, 27 сентября. /ТАСС/. Приоритетные проекты позволят не только ликвидировать свалки бытовых отходов, но и создать отрасль по производству оборудования для переработке мусора. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"Во многих регионах до конца будут ликвидированы свалки бытовых отходов, очаги нефтяных загрязнений", - отметил он. "В этом году мы начали проекты по строительству современных предприятий по термической обработке, четыре завода появятся в Московской области, здесь со свалками наиболее острая ситуация, еще один - в Казани", - сказал Медведев. По его словам, все решения по этим проектам уже приняты, в том числе о предоставлении "зеленого тарифа" на подключение к энергосетям.

"Эти проекты, конечно, должны не только улучшить качество жизни, но и создать практически новую отрасль, которая будет ориентирована на производство современного оборудования по переработке отходов", - сказал глава правительства.

Премьер выделил в числе особо важных решение экологических проблем в арктической зоне.