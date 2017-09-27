Кабмин продлил финансирование проекта по благоустройству дворов

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ГОРКИ, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ приняло решение продлить финансирование приоритетного проекта по благоустройству дворов и общественных территорий, до конца года планируется благоустроить почти 20 тысяч дворов, 220 парков и другие общественные пространства. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
"До конца этого года планируется благоустроить почти 20 тысяч дворов, 220 парков, 2,5 тысячи других общественных пространств. Интерес к проектам большой, они обсуждаются в обществе и поэтому принято решение продолжить финансирование этих направлений на дальнейшую перспективу", - сказал Медведев.
Он обратил внимание региональных и муниципальных властей на необходимость тщательно прорабатывать проекты благоустройства, поскольку работы далеко не всегда выполняются качественно.
"На все эти обращения, на все комментарии людей нужно оперативно реагировать и исправлять, конечно, те проблемы и недоработки, которые существуют", - сказал глава правительства.
По его словам, в каждом регионе и городе должны появиться свои сервисы обратной связи с населением.