Кабмин продлил финансирование проекта по благоустройству дворов

ГОРКИ, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ приняло решение продлить финансирование приоритетного проекта по благоустройству дворов и общественных территорий, до конца года планируется благоустроить почти 20 тысяч дворов, 220 парков и другие общественные пространства. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"До конца этого года планируется благоустроить почти 20 тысяч дворов, 220 парков, 2,5 тысячи других общественных пространств. Интерес к проектам большой, они обсуждаются в обществе и поэтому принято решение продолжить финансирование этих направлений на дальнейшую перспективу", - сказал Медведев.

Он обратил внимание региональных и муниципальных властей на необходимость тщательно прорабатывать проекты благоустройства, поскольку работы далеко не всегда выполняются качественно.

"На все эти обращения, на все комментарии людей нужно оперативно реагировать и исправлять, конечно, те проблемы и недоработки, которые существуют", - сказал глава правительства.

По его словам, в каждом регионе и городе должны появиться свои сервисы обратной связи с населением.