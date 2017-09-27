СОЧИ, 27 сентября. /ТАСС/. Действующая единая методика расчета ущерба по ОСАГО устарела и будет доработана. Об этом на страховом форуме "Вызовы года" сообщила замглавы департамента страхового рынка Банка России Светлана Никитина.

Завтра состоится первое заседание рабочей группы по этому вопросу, сказала она.

"Ровно три года будет в октябре действия единой методики, она устарела, есть там определенные недостатки, поэтому с завтрашнего дня мы начинаем работать над новой редакцией этого документа", - заявила Никитина.

Расчет стоимости ремонта поврежденного автомобиля в рамках ОСАГО по справочникам средней стоимости производится с 1 декабря 2014 года. Справочники включают в себя информацию о средней стоимости запчастей, материалов и нормочаса работ в разрезе 13 экономических районов (регионов) РФ. Применение единой методики обязательно для страховщиков или их представителей, экспертов-техников, экспертных организаций при проведении независимой технической экспертизы транспортного средства и при проведении судебной экспертизы. Использование единых справочников направлено на устранение ситуации, когда стоимость ремонта, рассчитанная различными экспертами по одному и тому же ущербу в рамках одного страхового случая, может различаться в несколько раз.