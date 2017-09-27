Матвиенко посоветовала Орешкину ставить амбициозные задачи по развитию экономики

МОСКВА, 27 сентября./ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что Министерство экономического развития РФ уделяет очень слабое внимание регионам, и порекомендовала главе ведомства Максиму Орешкину ставить и реализовывать более амбициозные задачи по развитию страны.

"Максим Станиславович [Орешкин], вы молодой министр, пусть у вас взыграют амбиции в хорошем смысле этого слова, давайте подумаем, как нам сделать более амбициозными темпы роста на предстоящие годы. За счет чего это можно сделать? На бумаге можно что угодно написать, мы должны (предложить - прим. ТАСС) новые какие-то прорывные идеи, новые механизмы и инструменты", - сказала Матвиенко, обращаясь к Орешкину. Министр в среду в рамках "правительственного часа" рассказал сенаторам о прогнозе социально-экономического развития РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

По словам спикера, если не ставить себе амбициозных задач, то и стремиться будет не к чему. Она отметила, что прогноз развития вялотекущий и может, конечно, таким оставаться. "Ну не для этого времени, не для России, не для вас, как для молодого министра; хотелось бы, чтобы после многочисленных дискуссий по программе стратегического развития России, были приняты командирские решения людьми, которые готовы взять на себя ответственность за такие решения. И в этой связи большая надежда на вас, и если вы в таком же ключе будет дальше двигаться, интерес к министерству экономики все потеряют", - предупредила Матвиенко.

Она отметила, что важно не только констатировать темпы роста, но и сказать, какие реальные меры будут предприниматься, чтобы они были "как минимум в 1,5-2 раза выше". "Вот над этим надо работать, соберите вы яйцеголовую команду, возьмите вы амбициозную программу, ну реализуйте вы ее, этого уже ждет общество. У нас некоторые министры, не буду их называть, считают, что они министры Садового кольца. Вы министр экономического развития такой великой страны, как Россия, без внимательного отношения к вопросам экономического развития каждого региона, который имеет свою специфику, свои проблемы, но и свой потенциал, не будет такого кумулятивного эффекта экономического развития страны", - сказала Матвиенко.

По словам спикера, в поле зрения специалистов должны быть и вопросы стратегического планирования развития страны и субъектов РФ. "Пока я не говорю о вас, вы молодой, начинающий министр, но министерство экономического развития очень слабое внимание уделяет экономическому развитию регионов. Перестройтесь! Сумеем создать условия для развития экономики регионов - сумеем создать условия для развития страны", - подчеркнула Матвиенко.

Она указала, что Совфед, как палата регионов, будет "строго за этим следить". "Мы готовы вместе с вами предметно этим заниматься. Хочется, чтобы были амбициозные планы и амбициозные результаты. Мы от вас этого ждем", - заключила спикер.