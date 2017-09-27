Дворкович сомневается, что Россия сможет опередить Китай по числу туристов

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович отметил значительный туристический поток из Китая в Россию, а также выразил сомнение в том, что число российских туристов сможет превзойти количество туристов из Китая. Об этом он заявил во время обсуждения взаимного туристического потока в рамках смешанной российско-израильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
"Россия, по нашим подсчетам, занимает второе место по числу туристов, которые приезжают в Израиль. Вопрос дальнейшего развития туризма мы считаем очень важным. Россия также становится туристической меккой - все больше и больше израильтян пребывают в Россию", - сказал министр по делам Иерусалима Зеэв Элькин.
"Кто у вас на первом месте?" - поинтересовался Дворкович. Израильский министр ответил, что США. "У нас, похоже, уже Китай", - сообщил российский вице-премьер.
"У нас наблюдается значительный рост, в десятки процентов, туризма из Китая в Израиль. Это может представлять для вас вызов. Мы будем рады, если вы подвинете США с первого места и станете страной, первой по количеству туристов, прибывающих в Израиль", - сказал Элькин.
"США, конечно, мы можем подвинуть, но Китай, я думаю, все равно будет первым. У нас уже в Кремль попасть очень сложно, потому что 90% билетов куплено китайскими туристами", - отметил в свою очередь Дворкович.