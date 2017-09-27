Глава комитета Госдумы предложил увеличить резервный фонд Минтранса до 300-500 млн рублей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Председатель профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев предлагает увеличить размер резервного фонда Минтранса до 300-500 млн рублей, чтобы предотвратить в будущем ситуации, подобные произошедшей с авиакомпанией "ВИМ-Авиа".

"Министерство хочет рассмотреть завтра на правительстве (увеличение этого фонда до - прим. ТАСС) 200 млн рублей. Но этого мало. Мое мнение - от 300 млн рублей до 500 млн рублей", - сказал он.

Москвичев напомнил, что в ведомстве существует резервный фонд, который формируется из бюджетных средств. "Сейчас в бюджете предусмотрены средства, но это копейки. Нужно не менее 300-500 млн рублей", - повторил глава думского комитета.

"Он [резервный фонд] сегодня есть в Министерстве транспорта, но он слезный, поэтому мы предлагаем его в разы увеличить и чтобы им мог управлять только Минтранс России", - заявил также депутат. Парламентарий уточнил, что предлагает формировать фонд из двух источников: страховых взносов и средств федерального бюджета.

"ВИМ-Авиа" - десятая по величине авиакомпания России - стоит на грани приостановки перевозок. Источник, близкий к руководству перевозчика, заявил ТАСС, что задолженность "ВИМ-Авиа" перед аэропортами РФ превышает 660 млн рублей, из них 573,5 млн приходится на Домодедово.