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Реструктуризация долгов сэкономит Ставрополью на обслуживании госдолга 500 млн руб. в год

Экономика и бизнес
27 сентября, 13:29 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 27, сентября. /ТАСС

По словам министра финансов региона Ларисы Калинченко, госдолг края на 1 января 2018 года составит 38,2 млрд рублей

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СТАВРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Реструктуризация долгов региона по бюджетным кредитам позволит Ставрополью экономить на обслуживании государственного долга 500 млн рублей ежегодно, рассказала в среду ТАСС заместитель председателя правительства - министр финансов Ставропольского края Лариса Калинченко.

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О запуске с 1 января 2018 года программы реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов на 7-12 лет президент России Владимир Путин сообщил 22 сентября на заседании президиума Госсовета.

"Благодаря принятому правительством страны решению о реструктуризации с 2018 года долгов регионов по бюджетным кредитам вместо 6,2 млрд рублей Ставрополью нужно вернуть в федеральный бюджет 300 млн рублей (0,5% от этой суммы). Еще столько же - в 2019 году, а оставшиеся 5,6 млрд рублей будут возвращены в Федерацию равными долями до 2024 года. Это существенно снизит давление на бюджет края, и позволит экономить на обслуживании государственного долга 500 млн рублей ежегодно", - сказала Лариса Калинченко.

По ее словам, государственный долг Ставропольского края на 1 января 2018 года составит 38,2 млрд рублей: государственные облигации, коммерческие кредиты и бюджетные заимствования в сумме 16,6 млрд рублей.

Условия реструктуризации, госдолг и показатели бюджета

Министр отметила, что при этом большое значение для сбалансированности региональных бюджетов будут иметь условия реструктуризации бюджетных кредитов, такие как требования к размеру дефицита бюджета и объему коммерческих заимствований в структуре госдолга.

"Эти условия регионам станут известны в октябре", - сказала Лариса Калинченко.

Как ранее сообщал ТАСС, сумму государственного долга Ставропольского края власти впервые планировали сократить в 2017 году, на 900 млн рублей. Для повышения эффективности управления госдолгом власти сократили долю коммерческих кредитов в 2016 году, заменив их на бюджетные, провели полную замену краткосрочных заимствований на долгосрочные.

Бюджет 7 месяцев 2017 года в крае исполнили на 113% и собрали сверх запланированного 4 млрд рублей дополнительных доходов. Почти на четверть перевыполнен план по поступлениям налога на прибыль организаций. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в региональную казну поступило на 3,8 млрд рублей больше. Также на 28% перевыполнен план по доходам от акцизов.

Расходы краевого бюджета на 1 августа составили 48,8 млрд рублей, что на 2,5 млрд рублей больше, чем за соответствующий период прошлого года. Общий объем доходной части краевого бюджета на 2017 год составляет 88,5 млрд рублей, расходы утверждены в сумме 92,6 млрд рублей.

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