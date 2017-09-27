Минфин может снизить субсидию ВЭБ в 2017 году на 42,4 млрд рублей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ рассматривает возможность сократить субсидию Внешэкономбанку в 2017 году на 42,4 млрд руб. Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в федеральный закон "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".

Внешэкономбанку на 2016 год в качестве государственных субсидий было выделено 150 млрд руб. Ранее предполагалось, что госкорпорация будет ежегодно получать из бюджета по 150 млрд руб. до 2019 года, но, согласно проекту бюджета на 2018-2020 годы, Минфин сократил объем ежегодных субсидий до 100 млрд руб.