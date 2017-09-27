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Минфин снизил расходы Резервного фонда и ФНБ на финансирование дефицита бюджета в 2017 г.

Экономика и бизнес
27 сентября, 13:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

В частности, теперь ведомство предлагает направить 1 трлн 45,15 млрд руб. из Резервного фонда и 662,3 млрд руб. из ФНБ

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ скорректировал заложенные в бюджете РФ расходы Резервного фонда и ФНБ на финансирование дефицита в 2017 году. Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в федеральный закон "О федеральном бюджете на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 годов".

В частности, теперь Минфин предлагает направить 1 трлн 45,15 млрд руб. из Резервного фонда и 662,3 млрд руб. из ФНБ на финансирование дефицита бюджета в 2017 году. Новые оценки расходов Резервного фонда на 1,5% (или на 15,65 млрд руб.) ниже, чем прописано в действующем законе о бюджете, а расходы ФНБ в проекте Минфина снижены на 0,18% (или на 1,2 млрд руб.).

Летом этого года министерство финансов предложило объединить Резервный фонд и Фонд национального благосостояния на базе ФНБ.

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