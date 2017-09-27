"ВИМ-Авиа" просит срочно предоставить госгарантии для оплаты топлива

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Руководство "ВИМ-Авиа" обратилось к властям с просьбой рассмотреть возможность срочного предоставления госгарантий, говорится пресс-релизе компании.

"Летный состав авиакомпании готов осуществить полеты, сертификат эксплуатанта авиакомпании действителен. Учитывая эти обстоятельства, руководство авиакомпании обратилось с просьбой рассмотреть возможность срочного предоставления госгарантий для оплаты топлива для вывозных рейсов", - отмечается в релизе.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник, близкий к руководству авиакомпании, сообщал, что задолженность "ВИМ- Авиа" перед российскими аэропортами составляет более 660 млн руб.

Кроме того министр транспорта РФ Максим Соколов накануне отмечал, что господдержка "ВИМ-Авиа" бессмысленна, "поскольку компания уже практически прекратила работу".

Вместо этого планируется за счет бюджетных и внебюджетных источников профинансировать деятельность авиакомпаний, которые будут помогать перевозить пассажиров "ВИМ-Авиа". Так, 200 млн руб. из федерального бюджета на 2018 г. планируется выплатить для компенсации затрат авиакомпаниям, которые выполнят перевозку пассажиров на внутренних регулярных направлениях. Финансирование международных чартерных рейсов для вывоза туристов из-за рубежа будет проходить за счет внебюджетных средств.