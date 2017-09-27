Источник: сертификат эксплуатанта "ВИМ-Авиа" могут приостановить через две недели

МОСКВА, 27 сентября, /ТАСС/. Сертификат эксплуатанта авиакомпании "ВИМ-Авиа" (документ дает право на выполнение полетов) может быть приостановлен через две недели. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Через две недели компания существовать не будет, нам об этом четко сказали", - сообщил он, отметив, что речь идет о приостановлении сертификата эксплуатанта.

В Росавиации накануне намекнули на скорый отзыв сертификата эксплуатанта, пояснив, что 200 млн рублей на компенсацию другим авиакомпаниям за перевозку пассажиров "ВИМ-Авиа" будут взяты из федерального бюджета по постановлению правительства, которое регламентирует порядок выплат перевозчикам, заключивших договор с авиакомпанией, в отношении которой принято решение о приостановлении действия сертификата эксплуатанта.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа", десятая крупнейшая авиакомпания РФ, стоит на грани приостановления перевозок: финансирование перевозчика заморожено, у авиакомпании закончились оборотные средства, вследствие чего компания допустила ряд критических задержек в расписании. Как сообщали в Росавиации, авиакомпания чрезмерно сильно расширила свой воздушный флот за счет приобретения в лизинг самолетов Airbus A330 и Boeing 777.

Флот "ВИМ-Авиа" сейчас, по данным компании, состоит из 25 воздушных судов типа Boeing 737, Boeing 757, Boeing 767, Boeing 777, Airbus A319 и Airbus А330. Но, как сообщала Росавиация, многие самолеты уже находятся под угрозой ареста.

Расплывчатые перспективы

Сегодня авиакомпания сообщила, что руководство "ВИМ-Авиа" обратилось к властям с просьбой рассмотреть возможность срочного предоставления госгарантий для оплаты топлива для вывозных рейсов.

При этом, судя по всему, госгарантий или другой финансовой помощи от государства, как это было с некогда второй крупнейшей в России "Трансаэро" (тогда государство предоставило компании госгарантии по кредитам), для "ВИМ- Авиа" не планируется. Так, министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что господдержка "ВИМ-Авиа" бессмысленна, "поскольку компания уже практически прекратила работу".

Вместо этого планируется за счет бюджетных и внебюджетных источников профинансировать деятельность авиакомпаний, которые будут помогать перевозить пассажиров "ВИМ-Авиа". Так, 200 млн рублей из федерального бюджета на 2018 год планируется выплатить для компенсации затрат авиакомпаниям, которые выполнят перевозку пассажиров на внутренних регулярных направлениях. Финансирование международных чартерных рейсов для вывоза туристов из-за рубежа будет проходить за счет внебюджетных средств.

Ранее руководитель Ростуризма Олег Сафонов сообщал журналистам, что сейчас за границей находятся почти 39 тыс. туристов, которые должны были лететь домой "ВИМ-Авиа".