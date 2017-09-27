На Славянском форуме в Брянске обсудят взаимодействие между рынками славянских стран

БРЯНСК, 27 сентября. /Корр. ТАСС Павел Баранов/. Взаимодействие рынков славянских государств, в частности, рынков России, Белоруссии, Болгарии и Сербии, станет одной из главных тем Славянского международного экономического форума, который пройдет в Брянске 20 октября. Как сообщили ТАСС в департаменте экономического развития Брянской области, в среду стало известно, что в обсуждении этого вопроса примут участие представители регионов центральной России, всех областей Белоруссии, а также гости из Болгарии, Сербии и ряда других стран Восточной Европы.

"Вопросы взаимодействия рынков как регионов России, так и славянских государств - России, Белоруссии, Болгарии, Сербии - будут обсуждаться на VI Славянском экономическом форуме в Брянске 20 октября", - сообщили в департаменте.

Как отметил собеседник агентства, одной из тем форума станет обмен данными между цифровыми платформами рынков разных стран, что поможет сбалансировать торговлю, получать информацию о спросе на товары и услуги в онлайн-режиме.

Взаимодействие рынков будет разбираться, в частности, на примере агропромышленного комплекса Брянской области, сообщают в департаменте. Регион превысил внутренние потребности по ряду видов сельхозпродукции, и сейчас встал вопрос о наращивании поставок за пределы региона, в том числе на экспорт.

"В "славянском формате" этот вопрос будет обсуждаться в связи с тем, что рынки стран СНГ, стран Восточной Европы могут стать альтернативой ВТО для поставок сельхозпродукции", - сказал представитель департамента.

Гости форума обсудят на примере брянского региона также и перспективы влияния сельского хозяйства на другие отрасли экономики. Кроме того, будут обсуждаться вопросы экспорта российского продовольствия как логического развития программы импортозамещения, создания межрегионального рынка зерна для последующего экспорта, информационной поддержки экспортных производителей. Одним из вопросов форума станет создание в Брянской области электронной сельскохозяйственной биржи.

Ожидается, что форум посетят около тысячи участников, будет подписан ряд инвестиционных соглашений по проектам, которые будут реализовываться в Брянской области.