Глава Ростеха считает, что концерн "Тракторные заводы" нужно банкротить

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Финансовое оздоровление концерна "Тракторные заводы" (КТЗ) невозможно, предприятие нужно банкротить, заявил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Я считаю, что нужно обязательно банкротить предприятие, потому что никакое финансовое оздоровление не поможет. Предприятие находится в крайне тяжелом финансовом положении, там огромные долги", - сказал он.

Чемезов отметил, что Ростех будет претендовать на часть собственности концерна, так как "Курганмашзавод" (входит в КТЗ) должен предприятиям корпорации порядка 17 млрд рублей. "Мы также будем претендовать на какую-то часть собственности вместе с Внешэкономбанком", - сказал Чемезов.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что менеджмент ВЭБ признал неудачу плана реструктуризации долгов проблемного Концерна "Тракторные заводы" Михаила Болотина и Альберта Бакова. Ожидается, что на ближайшем заседании своего наблюдательного совета госкорпорация поставит вопрос о банкротстве концерна. По данным газеты, финансовый долг КТЗ уже превышает 85 млрд руб. Отмечается, что по плану реструктуризации ВЭБ как крупнейший кредитор КТЗ получил в собственность военный дивизион и передал его в управление Ростеху. Совладельцы КТЗ Михаил Болотин и Альберт Баков получили контроль над гражданскими активами КТЗ, но ход реструктуризации должен был контролировать ВЭБ. Источник издания отметил, что сохранить военный дивизион также, видимо, не получится, так как, по оценкам Ростеха, его санация возможна лишь через банкротство.

Ранее ВЭБ ожидал, что предприятия Концерна "Тракторные заводы" смогут достигнуть рентабельности благодаря финансовой поддержке ВЭБа во втором полугодии этого года.

Концерн "Тракторные заводы" - крупнейший российский концерн в области машиностроения. С 2006 года в состав группы вошли 17 системообразующих производственных предприятий, на которых трудятся более 20 тыс. человек из 10 субъектов РФ, дальнего и ближнего зарубежья, а также специализированные и торгово-сервисные компании.