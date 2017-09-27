Матвиенко предлагает поправки об обеспечении едой не улетевших по вине компаний пассажиров

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает разобраться и при необходимости внести изменения в законодательство РФ и подзаконные акты, которые позволили бы обеспечить всем необходимым пассажиров авиакомпаний, не сумевших по их вине вовремя улететь в место назначения.

Ранее компания "ВИМ-Авиа" заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств, этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. По данным Ростуризма, за границей находятся почти 39 тыс. туристов, которые должны были лететь рейсами "ВИМ-Авиа", в основном они сосредоточены в Турции. С российских курортов не могут уехать 1,55 тыс. туристов - клиентов "ВИМ-Авиа". Кроме того, пока не могут вылететь из России на родину 3,1 тыс. китайских туристов.

"Посмотрите, что в аэропортах происходит. Женщины, дети. Ни воды, ни размещения, ни питания, ничего. Надо разобраться, почему это происходит, если нужны изменения законодательства, нормативных актов Минтранса и других [ведомств], давайте их примем", - сказала председатель Совфеда на пленарном заседании в среду.

Он добавила, что раз уж так случилось, что люди оказались в сложной ситуации, они должны быть обеспечены всем необходимым в ожидании возможности вылететь. Матвиенко поручила комитету Совета Федерации по экономполитике подготовить запрос в Росавиацию, чтобы разобраться, нужны ли изменения в законодательство РФ.