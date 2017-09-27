Мантуров: запуск проекта по маркировке сигарет не повлияет на их стоимость

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Запуск проекта по электронной маркировке табачных изделий не повлияет на их стоимость, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках заседания комиссии по антиконтрафакту.

"Я не думаю, что это [маркировка сигарет] отразится на стоимости, с учетом того, что мы проводим работу и с бизнесом. Мы нашли решения по самому оптимальному формату - это точечный код. Это самый, на наш взгляд, с одной стороны, дешевый и простой в применении формат", - сказал Мантуров.

Он добавил, что окончательно срок запуска проекта по маркировке сигарет будет определен до конца года. "Я думаю, что это 2018 год, было бы оптимально всем участникам рынка", - отметил министр.

Ранее первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов говорил, что правительство РФ планирует запустить пилотный проект по электронной маркировке табачной продукции с 2018 года. Он отмечал, что вместе с введением в действие закона о контрольно-кассовой технике электронная маркировка будет распространяться на наиболее чувствительные товары, в числе которых - продукты, лекарства, медицинские изделия и некоторые товары легкой промышленности.

По словам Шувалова, эта мера позволить снять административные барьеры для бизнеса, и работа в этом сегменте станет прозрачнее.

Минфин России предлагает провести эксперимент по маркировке табачной продукции с 15 января по 31 декабря 2018 года.