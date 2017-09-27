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Депутат: рост РФ в докладе конкурентоспособности говорит о преодолении последствий санкций

Экономика и бизнес
27 сентября, 17:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Россия улучшила на пять пунктов свое положение в рейтинге Всемирного экономического форума

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев ("Единая Россия") считает, что Россия успешно преодолевает последствия экономических санкций Запада, о чем свидетельствуют растущие показатели в рейтинге конкурентоспособности стран (Global Competitiveness Index, GCI).

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Россия улучшила на пять пунктов свое положение в рейтинге конкурентоспособности стран (Global Competitiveness Index, GCI), который ежегодно составляет Всемирный экономический форум. Согласно его очередному докладу, РФ занимает сейчас 38 место в списке, насчитывающем 137 стран. Теперь в общей сложности с 2012 года Россия преодолела 29 позиций.

"Неуклонный подъем России во влиятельном рейтинге глобальной конкурентоспособности подтверждает, что, несмотря на растущее политическое и экономическое давление со стороны стран Запада, этот стресс-тест мы проходим довольно успешно", - заявил Гутенев журналистам в среду.

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По его словам, "одним из главных конкурентных преимуществ России, с точки зрения международного бизнеса, является емкий внутренний рынок". "Мы занимаем по этому показателю шестое место среди 180 стран. Его [внутреннего рынка] масштабы стимулируют рост отечественного производства во всех отраслях, повышают привлекательность страны для прямых иностранных инвестиций и способствуют привлечению зарубежных технологий", - отметил депутат.

Замглавы комитета добавил, что "у России есть значительный резерв к дальнейшему росту". "В мире набирает обороты очередная, четвертая промышленная революция, которая приведет к значительной трансформации традиционных отраслей и созданию новых на принципиально другой основе. Огромные перемены, происходящие на наших глазах, - это одновременно исторический вызов и шанс для России. Мы должны исходить из наших сильных сторон, и имеющиеся возможности использовать в полной мере", - заключил Гутенев.

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Персоны
Гутенев, Владимир Владимирович
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