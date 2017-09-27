Предприниматели в Москве в 2017 году приобрели 57 тыс. патентов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Почти 60 тыс. патентов приобретено в Москве в первом полугодии 2017 года, что на 44% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в среду в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы со ссылкой на руководителя департамента Владимира Ефимова.

Патентная система имеет ряд преимуществ. Предприниматели, покупая патент, который используется для осуществления предпринимательской деятельности, освобождаются от уплаты ряда налогов: они не платят НДС, НДФЛ и налог на имущество (в отношении физических лиц). Помимо этого, впервые купившие патент предприниматели вообще не платят налоги в течение двух лет с момента регистрации.

"Общее число приобретенных патентов за первое полугодие 2017 года - 57 тыс. Оно превышает показатель за аналогичный период 2016 года на 44%", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам Ефимова, в Москве в первом полугодии 2017 года было приобретено патентов на сумму 4,6 млрд. рублей, что на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Он связывает причины такого роста с увеличением потребительского спроса, что, в свою очередь, обусловлено ростом доходов москвичей. "Предприниматели, сравнивая различные налоговые режимы, все чаще приходят к выводу, что патент - это еще и выгодно: его стоимость составляет 6% от потенциально возможного дохода. На сегодня это самая низкая налоговая ставка для индивидуальных предпринимателей", - добавил Ефимов.

Отмечается, что более половины патентов приходится на сферу розничной торговли. Их приобретено 29 тыс. на сумму 2,8 млрд рублей. Увеличение количества по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 41%, объема поступлений по ним - 75%. На втором месте - сдача в аренду нежилых помещений.

Арендодателями приобретено 4,3 тыс. патентов на сумму 779 млн рублей (рост, соответственно, 30% и 16%). В сфере грузовых перевозок приобретено 3,4 тыс. патентов, сумма поступлений по ним - 143,2 млн рублей (рост - 29% и 24%).