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Новак: продажа газа из России Европе на востоке Украины нецелесообразна

Экономика и бизнес
27 сентября, 15:48 UTC+3 МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Возможность продления контракта на транзит газа через Украины после 2019 года будет зависеть от переговоров между "Газпромом" и украинским "Нафтогазом", отметил глава Минэнерго РФ

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Предложение президента Украины Петра Порошенко о продаже газа из России Европе на востоке Украины нецелесообразно. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью австрийской газете Die Presse.

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"Мы считаем это нецелесообразным", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

На вопрос о возможности продления контракта на транзит газа через Украины после 2019 года Новак сказал, что это будет зависеть от переговоров между "Газпромом" и украинским "Нафтогазом".

"Пока что переговоров не проводится... Если есть какие- то коммерческие предложения, интересные для "Газпрома", "Газпром" готов к переговорам. Мы видим, что появляются предложения удвоить стоимость транзита. Зачем? Это неприемлемо", - сказал он.

Ранее заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марош Шефчович заявил, что считает преждевременным разговор о возможной закупке газа Европейским союзом на восточной границе Украины, как это предлагал президент Украины Петр Порошенко.

При этом Шефчович отмечал, что продолжит обсуждение этой темы с украинским правительством.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в ежегодном послании к Верховной раде заявил, что страны ЕС с 2020 года должны закупать российский газ "не на западной, а на восточной границе Украины, а Украина качественные транзитные услуги будет предоставлять не России, а ЕС".

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял на пресс-конференции 30 июня, что максимальный объем транзита российского газа через Украину после 2019 года, когда прекратит действие контракт на транзит газа между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" от 2009 года, не превысит 15 млрд кубометров.

Газотранспортная система страны может транспортировать до 120 млрд кубометров в год, однако в последние годы после строительства новых газопроводов транзит через Украину серьезно сократился - до 50-80 млрд куб. м. По итогам 2016 года транзит через Украину составил около 80 млрд кубометров.

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