Законопроект об уголовном наказании за фальсификат могут внести в правительство в октябре

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор рассчитывает до конца октября 2017 года внести в правительство РФ законопроект об уголовной ответственности за фальсифицирование товаров. Об этом сообщила журналистам руководитель Роспотребнадзора Анна Попова по итогам заседания Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

"Я надеюсь, что до конца октября мы внесем документы в правительство", - сказала она.

Глава Роспотребнадзора попросила госкомиссию поддержать этот законопроект перед его представлением в правительство.

"Поддержка комиссии была бы крайне актуальна, потому что этот законопроект встречает на своем пути значительное количество препятствий, и не всегда совершенно однозначных. Поэтому хотела попросить вас поддержать законопроект, который практически всеми ведомствами уже согласован на определенном этапе, мы готовим его к рассмотрению и внесению в правительство", - отметила Попова.