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Законопроект об уголовном наказании за фальсификат могут внести в правительство в октябре

Экономика и бизнес
27 сентября, 16:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Глава Роспотребнадзора попросила госкомиссию поддержать этот законопроект перед его представлением в правительство

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор рассчитывает до конца октября 2017 года внести в правительство РФ законопроект об уголовной ответственности за фальсифицирование товаров. Об этом сообщила журналистам руководитель Роспотребнадзора Анна Попова по итогам заседания Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

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"Я надеюсь, что до конца октября мы внесем документы в правительство", - сказала она.

Глава Роспотребнадзора попросила госкомиссию поддержать этот законопроект перед его представлением в правительство.

"Поддержка комиссии была бы крайне актуальна, потому что этот законопроект встречает на своем пути значительное количество препятствий, и не всегда совершенно однозначных. Поэтому хотела попросить вас поддержать законопроект, который практически всеми ведомствами уже согласован на определенном этапе, мы готовим его к рассмотрению и внесению в правительство", - отметила Попова.

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Персоны
Попова, Анна Юрьевна
Страны
Россия
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