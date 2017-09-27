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ЕК пока не знает, когда завершится антимонопольное расследование против "Газпрома"

Экономика и бизнес
27 сентября, 17:00 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 27, сентября. /ТАСС

Отмечается, что в настоящее время Еврокомиссия все еще занимается результатами рыночного теста

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БРЮССЕЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) пока не может сказать, когда будет завершено расследование против "Газпрома" в связи с обвинением российской компании в злоупотреблении доминирующим положением на рынках газа Центральной и Восточной Европы и установлении несправедливых цен. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявила еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер.

"Что касается сроков, то мы не можем сказать в настоящее время. Решение будет тогда, когда оно будет принято", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов о том, когда завершится расследование. По ее словам, в настоящее время ЕК все еще занимается результатами рыночного теста.

Очередной раунд консультаций ЕК и "Газпрома" по антимонопольному расследованию прошел в конце мая в Брюсселе с участием замглавы российской компании Александра Медведева и еврокомиссара по конкуренции Маргрете Вестагер.

Антимонопольное дело

В 2012 году ЕК начала расследование в отношении "Газпрома" в связи с обвинением российской компании в злоупотреблении доминирующим положением на рынках газа Центральной и Восточной Европы и установлении несправедливых цен. В 2015 году российскому газовому холдингу было выдвинуто официальное уведомление о претензиях (statement of objections). Осенью того же года ЕК и "Газпром" начали технические консультации по делу.

В марте 2017 года "Газпром" направил Еврокомиссии итоговые предложения по урегулированию антимонопольного разбирательства. Компания согласилась исключить из контрактов запрет на трансграничную перепродажу газа, а также привязать цену для Польши, Болгарии, Эстонии, Латвии и Литвы к западноевропейским бенчмаркам. "Газпром" также готов перенести пункты сдачи газа, чтобы Венгрия, Польша и Словакия смогли получать газ на границах Литвы и Болгарии. Кроме того, российский газовый холдинг пообещал не требовать от Болгарии возмещения ущерба из-за отказа от "Южного потока".

"Газпром" возьмет на себя эти обязательства на восемь лет. Если компания их нарушит, то ЕК сможет наложить штраф в размере до 10% от общего мирового оборота компании без необходимости доказывать нарушение антимонопольных правил Евросоюза.

Сначала свое отношение к предложениям "Газпрома" должны были высказать все страны, которые направляли жалобы на действия компании на газовом рынке ЕС - Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и Болгария. Так, Болгария с некоторыми замечаниями одобрила предложенный "Газпромом" вариант урегулирования антимонопольного разбирательства. А Польша, Литва и Эстония выступили против мирового соглашения.

Еврокомиссия 4 мая завершила так называемый рыночный тест своих предложений по урегулированию спора с "Газпромом" и сбор комментариев от заинтересованных участников европейского рынка по предложениям "Газпрома" в рамках урегулирования антимонопольного дела.

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