Росстат третью неделю подряд фиксирует в России нулевую инфляцию

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Недельная инфляция в России в период с 19 по 25 сентября оказалась на нулевом уровне третью неделю подряд. При этом с начала сентября цены снизились на 0,1%. С начала года рост потребительских цен составил 1,7%, говорится в материалах Росстата.

Для сравнения, в целом за сентябрь 2016 года инфляция составила 0,2%, а с начала 2016 года - 4,1%. При этом в сопоставимом периоде прошлого года (с 20 по 26 сентября) статистическое ведомство фиксировало инфляцию на уровне 0,1%.

Таким образом, в годовом выражении инфляция в России на 25 сентября замедлилась до 3%.

За прошедшую неделю снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,9%, в том числе на картофель, белокочанную капусту, лук, морковь и яблоки - 2-3,6%. В то же время помидоры стали дороже на 1,3%.

Куриные яйца подорожали на 1,6%, мороженая рыба, подсолнечное масло, пастеризованное молоко, сметана, чай и пшено - на 0,2-0,3%. Одновременно цены на сахар-песок снизились на 2,3%, гречневую крупу - на 0,6%.

Цены на бензин и дизельное топливо выросли на 0,1%.