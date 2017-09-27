Международная конференция "Друзья Крыма" пройдет в ноябре

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Международная конференция "Друзья Крыма", на которую приглашены политики и общественные деятели из разных стран мира, пройдет в республике в ноябре 2017 года. Об этом сообщил в среду журналистам в режиме видеомоста Москва - Симферополь заместитель председателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
"На Ялтинском форуме мы услышали пожелание наших зарубежных гостей, которые предложили создать международную ассоциацию "Друзья Крыма". Приедут видные политические, общественные деятели в Крым в ноябре", - сказал он.
По словам Мурадова, за последние полтора года в Крыму побывали свыше 100 иностранных делегаций, известных политических деятелей.
"Они видят, что происходит в Крыму, и доносят свои впечатления об увиденном. Это позитивно влияет на формирование общественного мнения в Европе. Они начинают понимать, что Крым вернулся на родину и все в Крыму спокойно", - отметил он.
22 апреля по итогам Ялтинского международного экономического форума был создан международный клуб друзей Крыма, который объединяет политиков и бизнесменов. По словам организаторов, клуб должен помочь Крыму "выйти из сегодняшней ситуации блокады".