Путин раскритиковал Соколова и Дворковича из-за ситуации с "ВИМ-Авиа"

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НОВО-ОГАРЕВО, 27 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил курирующему транспорт вице-премьеру РФ [Аркадию Дворковичу] о том, что он не справляется с ситуацией.
На совещании с правительством глава государства подверг жесткой критике ситуацию вокруг авиакомпании "ВИМ-Авиа". "Мы сейчас с председателем правительства обсуждали это, я обращаю внимание курирующего транспорт вице-премьера: вы недостаточно внимания уделяете этой отрасли. Недостаточно. Может быть, вы перегружены слишком? Мы уже говорили об этом", - обратился президент к Аркадию Дворковичу.
"И хочу министру сказать [Максиму Соколову]: я объявляю вам о неполном служебном соответствии", - обратился глава государства к главе Минтранса.
Кроме того, Путин подверг критике критерии министерства, которые не позволили предотвратить кризисную ситуацию вокруг авиакомпании.
"Мы вчера с министром [транспорта] на этот счет разговаривали. Максим Юрьевич [Соколов] мне сказал о том, что эта компания полностью соответствовала всем критериям [предъявляемым к перевозчикам]", - сообщил Путин на совещании с членами правительства. "Он мою реакцию знает, не буду [ее] повторять, но в одной части повторюсь: если вы выработали такие критерии, то чего они стоят?" - поставил вопрос президент.
Путин потребовал от Соколова "быстро и эффективно" решить проблему вокруг "ВИМ-Авиа" и представить предложения по усилению регулирования сферы авиаперевозок.
"Прошу вас быстро и эффективно проблему эту закрыть, и не только эту проблему закрыть, а представить предложения по урегулированию ситуации в целом, по усилению нормативно-правового регулирования этой сферы деятельности, по повышению ответственности перевозчиков. И контроль нужно наладить за тем, как исполняются нормы, требования и соответствующие критерии", - сказал президент.
Он подчеркнул, что эти требования и критерии должны быть действенными, понятными и прозрачными.