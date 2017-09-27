"ВИМ-Авиа" выплатила сотрудникам 60 млн рублей в счет погашения долгов по зарплате за июль

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 26 и 27 сентября 2017 года выплатила своим сотрудникам 60 млн рублей в счет погашения заработной платы за июль 2017 года, сообщила компания.
"Руководство "ВИМ-Авиа" обеспечило выплату 60 млн рублей в счет погашения заработной платы сотрудникам за июль 2017 года, - сказано в сообщении. - В сумме с ранее проведенными платежами выплачено больше 65% от фонда оплаты заработной платы 1,5 тыс. сотрудникам авиакомпании за июль 2017 года".
При этом в компании нет долгов по заработной плате свыше двух месяцев, добавили в пресс-службе.