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"ВИМ-Авиа" выплатила сотрудникам 60 млн рублей в счет погашения долгов по зарплате за июль

Экономика и бизнес
27 сентября, 17:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Авиакомпания сообщила, что выплачено больше 65% от фонда оплаты труда 1,5 тыс. сотрудникам перевозчика за июль

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 26 и 27 сентября 2017 года выплатила своим сотрудникам 60 млн рублей в счет погашения заработной платы за июль 2017 года, сообщила компания.

"Руководство "ВИМ-Авиа" обеспечило выплату 60 млн рублей в счет погашения заработной платы сотрудникам за июль 2017 года, - сказано в сообщении. - В сумме с ранее проведенными платежами выплачено больше 65% от фонда оплаты заработной платы 1,5 тыс. сотрудникам авиакомпании за июль 2017 года".

При этом в компании нет долгов по заработной плате свыше двух месяцев, добавили в пресс-службе.

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