Силуанов: средства на индексацию зарплат работников бюджетной сферы заложены в бюджете РФ

НОВО-ОГАРЕВО, 27 сентября. /ТАСС/. Средства на индексацию зарплат работников бюджетной сферы заложены в федеральном бюджете. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая с докладом на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Еще одна задача - это выполнение всех тех обязательств - социальных обязательств, которые были поставлены в майских указах 2012 года, в первую очередь по оплате труда работникам бюджетной сферы. Средства на эти цели заложены (в бюджете - прим. ТАСС) в полном объеме. Начиная с 2018 года, будет в полном объеме исполнена норма указа по повышению заработных плат работникам бюджетной сферы", - сказал министр.

При этом Силуанов выразил уверенность, что исполнение этого указа президента повлечет за собой улучшение качества предоставляемых услуг.