Корпорация развития Севастополя нашла шесть потенциальных инвесторов индустриального парка

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Корпорация развития Севастополя в течение последнего месяца нашла шесть новых потенциальных резидентов строящегося в городе индустриального парка, общий объем планируемых инвестиций новых резидентов составляет более миллиарда рублей. Об этом в среду журналистам сообщил директор Корпорации Олег Николаев.

Индустриальный парк "Гераклид" площадью более 77 гектаров будет расположен на территории бывшего мусоросжигательного завода, имеющей хорошие логистические характеристики, в том числе доступ к незамерзающему морскому порту, железнодорожной и автодорожной инфраструктуре.

"Чуть больше месяца назад губернатор поручил мне работу по организации создания индустриального парка, в том числе по поиску новых резидентов. За это время мы нашли шесть компаний, которые планируют занять порядка 20 гектаров площадей индустриального парка. Общий объем инвестиций превышает 1 миллиард рублей, и будет создано 500 новых рабочих мест", - сказал Николаев, добавив, что ранее уже было 13 потенциальных резидентов, и таким образом будущий индустриальный парк, открыть который планируется к 2020 году, потенциально заполнен на 60%.

Николаев сообщил, что новые резиденты индустриального парка - это компании с материковой части РФ, которые планируют построить Севастополе логистический центр, с объемом инвестиций в 740 миллионов рублей, где будет создано 150 новых рабочих мест.

Также в индустриальном парке планируется разместить завод по производству солнечных батарей, с объемом инвестиций в 80 миллионов рублей, где будет создано 120 рабочих мест. Помимо этого, планируется размещение производства локальных очистных сооружений, завода по производству стройматериалов, рыбоперерабатывающего завода, а также завода по производству светопрозрачных конструкций.

Говоря о 13 компаниях, ранее изъявивших разместить производства в индустриальном парке, Николаев отметил, что это представители местного бизнеса. В частности, в индустриальном парке планируется заместить машиностроительное производство, производство композитных и стеклобазальтовых труб, швейное производство и другие.

По словам Николаева, сейчас все эти компании уточняют предполагаемый объем инвестиций.

В то же время, по словам директора Корпорации развития, пока ни одного инвестиционного соглашения в будущими резидентами на заключено, так как для этого Корпорация должна получить соответствующие полномочия. Нормативные акты об этом должны быть приняты в ближайшее время.