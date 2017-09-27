Зубков высоко оценивает шансы на избрание замглавы Минэнерго Сентюрина генсеком ФСЭГ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран - экспортеров газа (ФСЭГ), глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков высоко оценивает шансы на избрание замминистра энергетики РФ Юрия Сентюрина на пост генсекретаря ФСЭГ.

"Я думаю, что шансы очень высокие. Наш кандидат - заместитель министра энергетики, очень профессиональный, подготовленный человек, прекрасно владеет языком и не одним, по-моему. Я его знаю лично очень давно, и если он дал согласие, я думаю, что изберут. И это будет второе пришествие российского генерального секретаря организации, и, думаю, что все должно быть нормально", - заявил Зубков журналистам.

Полномочия действующего генерального секретаря ФСЭГ, представителя Ирана Сейеда Мохаммада Хосейна Адели, заканчиваются в конце 2017 года. Генеральный секретарь избирается сроком на два года с возможностью продления полномочий еще на два года.

ФСЭГ - международная организация, объединяющая 12 крупнейших стран - производителей и экспортеров газа, включая Россию, Катар, Иран и Венесуэлу, а также страны-наблюдатели.

В задачи ФСЭГ входит организация взаимодействия стран - производителей газа со странами-потребителями, обмен информацией по прогнозам и создание собственного долгосрочного прогноза развития мирового газового рынка, развитие новых технологий в газовой отрасли и организация совместной работы по проектам сжиженного природного газа (СПГ).

ФСЭГ был основан в 2001 году в Тегеране и учрежден юридически 23 декабря 2008 года в Москве, где министры энергетики стран-участниц приняли его устав и подписали межправительственное соглашение. Штаб-квартира находится в столице Катара Дохе.