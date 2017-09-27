Минфин прогнозирует рост зарплат в реальном выражении в 2018 году на 4,1%

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НОВО-ОГАРЕВО, 27 сентября. /ТАСС/. Зарплаты в РФ в реальном выражении вырастут в 2018 году на 4,1%, в том числе за счет роста зарплат бюджетников. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая с докладом на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
"У нас предусмотрен рост заработных плат в бюджетной сфере, и, соответственно, это дает и основания прогнозировать, что и в целом в экономике будут расти заработные платы. По прогнозам, в следующем году в реальном выражении заработные платы вырастут на 4,1%. Это в том числе за счет того, что мы увеличиваем заработную плату в бюджетном секторе", - сказал министр.
Он также сообщил, что средства на индексацию зарплат работников бюджетной сферы в бюджете РФ заложены.
"Еще одна задача - это выполнение всех тех обязательств - социальных обязательств, которые были поставлены в майских указах 2012 года, в первую очередь по оплате труда работникам бюджетной сферы. Средства на эти цели заложены [в бюджете] в полном объеме. Начиная с 2018 года, будет в полном объеме исполнена норма указа по повышению заработных плат работникам бюджетной сферы", - сказал министр.
При этом Силуанов выразил уверенность, что исполнение этого указа президента повлечет за собой улучшение качества предоставляемых услуг.