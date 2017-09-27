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В Германии в отделениях холдинга UBS прошли обыски

Экономика и бизнес
27 сентября, 18:25 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 27, сентября. /ТАСС

Прокуратура Бохума подозревает около 2 тыс. клиентов фининститута в уклонении от уплаты налогов

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БЕРЛИН, 27 сентября. /ТАСС/. Германские правоохранительные и налоговые органы провели обыски в нескольких отделениях швейцарского финансового холдинга UBS на территории ФРГ. Об этом сообщило в среду немецкое агентство DPA.

Прокуратура Бохума подозревает около 2 тыс. клиентов фининститута в уклонении от налогов. Предполагается, что они не указали в декларации доходы от капиталовложений. Других существенных подробностей не приводится.

Начать расследование было решено после того, как были проанализированы данные на диске, который власти федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия приобрели несколько лет назад за €5 млн у анонимного информатора. На нем содержались имена предполагаемых уклонистов.

Как сообщала в 2016 году газета Suddeutsche Zeitung, органам финансового надзора известно о подозрительных сделках с участием представительств двадцати крупных банков, в результате чего германский бюджет якобы недополучил более €10 млрд.

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