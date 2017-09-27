Boeing: ситуация вокруг Bombardier вызвана ошибочной политикой канадской компании

ЛОНДОН, 27 сентября. /ТАСС/. Корпорация Boeing заявила, что она понимает обеспокоенность британского правительства по поводу риска сокращения рабочих мест на североирландских предприятиях канадской авиастроительной компанией Bombardier. Об этом заявил в среду представитель британского отделения Boeing, слова которого приводит агентство Reuters.

"Мы услышали и поняли обеспокоенности со стороны премьер-министра и правительства по поводу рабочих Bombardier в Северной Ирландии. Boeing предан Великобритании и ценит отношения партнерства, которые насчитывают почти 80 лет", - сказал представитель компании, отметив, что с 2011 года число сотрудников компании, напрямую занятых в Соединенном Королевстве, выросло в два раза, а расходы - в три. Его слова фактически стали ответом на заявление министра обороны Великобритании Майкла Фэллона, который ранее предупредил, что позиция Boeing может привести к тому, что Лондон пересмотрит сотрудничество с корпорацией.

В то же время в Boeing считают, что сложная ситуация, в которой оказался канадский производитель, вызвана его же собственной ошибочной политикой. "Любая экономическая угроза, которая, как утверждается, нависла над Bombardier, вызвана слабостью ее продукции на рынке", - сказал представитель британского отделения американской компании.

Во вторник министерство торговли США распространило заявление, в котором содержатся предварительные выводы по расследованию, начатому весной текущего года после обращения с жалобой Boeing на демпинговую политику Bombardier. Специалисты ведомства посчитали, что канадский авиапроизводитель незаконно занижал цены на свои новые самолеты CSeries, несмотря на то, что Bombardier и правительство Канады заявляли об обратном. При этом в минторге сообщили, что наложат на Bombardier компенсационную таможенную пошлину в размере 219,63%.

Ранее премьеры Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Тереза Мэй отметили, что разногласия между Boeing и Bombardier могут стать причиной сокращения рабочих мест как в Канаде, так и в Северной Ирландии, где на заводе Bombardier работают около 5 тыс. человек, а с учетом поставщиков и рабочих компаний, смежных с этим производством, их число достигает 14 тыс. Трюдо и Мэй также пообещали привлечь к решению вопроса президента США Дональда Трампа.