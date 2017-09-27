WSJ: у Apple возникли проблемы при производстве компонентов для iPhone X

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Корпорация Apple может столкнуться с дефицитом поставок новых смартфонов iPhone X из-за проблем с производством компонентов, необходимых для работы датчика сканирования лица владельца. Об этом сообщила в среду в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.

По ее данным, речь идет о двух взаимосвязанных комплектующих системы распознавания лица, которая используется в новых смартфонах для их разблокировки. Как пишет газета, на производство и сборку одного из этих компонентов требуется больше времени, чем изначально рассчитывала Apple. В связи с этим компании грозит дефицит при поставках новых iPhone, которые должны поступить в магазины начале ноября.

По словам эксперта аналитической компании Sanford C. Bernstein & Co Тони Сакконаги, такая ситуация может привести к негативным финансовым последствиям для корпорации. "Если [возможные] проблемы с поставками iPhone X будут сохраняться после 15 ноября и вплоть до [новогодних] праздников, это может привести к тому, что разочарованные пользователи iPhone выберут другие предложения [на рынке]", - приводит его слова газета. В Apple при этом отказались комментировать ситуацию.

Apple представила iPhone X во время презентации 12 сентября. Смартфон оснащен сенсором 3D-сканирования лица для разблокировки аппарата Face ID, который распознает и запоминает особенности черт лица владельца. Согласно заверениям Apple, на анализ и разблокировку у устройства должно уходить не более пары секунд. Предзаказы на новинку были открыты 15 сентября, а ее продажи должны начаться 3 ноября в более чем 55 странах мира по цене от $999.