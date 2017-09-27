Архангельская область дополнительно выделит 1,6 млрд руб. на строительство школ и детсадов

АРХАНГЕЛЬСК, 27 сентября. /ТАСС/. Депутаты Архангельского областного собрания на сессии в среду приняли решение направить дополнительные доходы бюджета Архангельской области по налогу на прибыль в размере 1,6 млрд рублей на строительство школ, детских садов, театра кукол, приобретение лекарства, а также другие социальные нужды.

"В первом полугодии 2017 года значительно увеличился размер поступлений в областной бюджет налога на прибыль - это очень позитивная тенденция. Дополнительные доходы в бюджет области по налогу на прибыль составили 1 млрд 604 млн 898 тыс. рублей. В результате появилась возможность на 500 млн рублей - до 4 млрд 508 млн 759 тыс. рублей - уменьшить дефицит бюджета, увеличить объемы финансирования социально значимых направлений. В частности, на сессии депутаты согласовали выделение дополнительных средств на строительство школ и детских садов в Коношском, Красноборском и Каргопольском районах, театра кукол в областном центре", - сказал ТАСС председатель Архангельского областного собрания Виктор Новожилов.

Существенные суммы, по его словам, также направлены на приобретение лекарств и изделий медицинского назначения льготникам, а также на меры социальной поддержки ветеранов труда и региональные доплаты к пенсии.

За восемь месяцев утвержденный годовой план по поступлению налога на прибыль организаций выполнен на 83%.

Более 340 миллионов рублей направлено на расчеты с организациями по регулируемым тарифам по теплу, воде, электроэнергии, 130 миллионов рублей - на лекарственное обеспечение, 94 миллиона рублей выделено на дополнительное субсидирование пассажирских перевозок железнодорожным, водным и воздушным транспортом. 179 миллионов рублей выделено на различные социальные выплаты жителям старшего возраста, 22 миллиона - на предоставление льгот по оплате услуг ЖКХ сельским учителям, 62 миллиона рублей - на компенсацию родителям части платы за посещение детского сада.