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Росавиация полагает, что собственника "ВИМ-Авиа" может не быть в России

Экономика и бизнес
27 сентября, 18:06 UTC+3
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Материал из 1 страницы
Пассажиры задержанных рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" в ожидании вылета в аэропорту Домодедово

Пассажиры задержанных рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" в аэропорту Домодедово

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Собственника авиакомпании "ВИМ-Авиа" уже может не быть в России, заявил глава Росавиации Александр Нерадько, выступая в Госдуме.

"Полагаю, что его сейчас нет на территории РФ", - сказал он.

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Темы
Ситуация вокруг "ВИМ-Авиа"
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