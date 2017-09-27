Росавиация полагает, что собственника "ВИМ-Авиа" может не быть в России

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Собственника авиакомпании "ВИМ-Авиа" уже может не быть в России, заявил глава Росавиации Александр Нерадько, выступая в Госдуме.

"Полагаю, что его сейчас нет на территории РФ", - сказал он.